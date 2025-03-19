На Ставрополье засеяли 900 гектаров яровых

На Ставрополье начались весенние полевые работы. В регионе засеяли более 900 га яровых культур, сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владимир Владимиров обсудил эти вопросы с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Глава региона отметил важность поддержки аграриев и развития сельхозотрасли в условиях текущей ситуации.

«Важное направление развития сельского хозяйства — импортозамещение в отрасли семеноводства. В настоящий момент все посеянные в крае зерновые — отечественной селекции. В этом году рассчитываем подтянуться по кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле. Потенциал для этого есть, в том числе научно-технологический. Для этого расширяем партнерство с нашим аграрным университетом, который оказывает серьезную поддержку в развитии АПК»,— заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Также на встрече обсудили подкормку озимых культур, что является ключевым этапом для повышения урожайности.

Николай Аксенов