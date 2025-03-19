Пропавшую в Красноярском крае школьницу нашли в другом городе

В Красноярском крае правоохранители нашли 15-летнюю школьницу из Ачинска, об исчезновении которой накануне сообщила ее мать. Девушку обнаружили в квартире одного из домов в Назарове. Угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия, 18 марта около 16:00 девочка ушла из дома в неизвестном направлении. Через два часа на телефон ее отца от неизвестного поступило видеообращение, в котором дочь попросила перевести ее похитителям за освобождение 500 тыс. руб.

Как установили следователи, девушка на такси добралась до ачинского кладбища, где записала видеообращение к родителям. Водитель такси сообщил, что школьница села в машину одна. «Исходя из полученных данных, следствие полагает, что несовершеннолетняя могла самостоятельно изготовить видеозапись и находиться в момент записи на кладбище одна»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Как уточнили в прокуратуре Красноярского края, в настоящее время решается вопрос о переквалификации уголовного дела.

Александра Стрелкова