В Волгограде благоустроят прилегающую к школе № 89 территорию

В рамках капремонта школы № 89 Дзержинского района Волгограда специалисты благоустроят прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципалитет приступил к поиску подрядчика в рамках конкурсных процедур. Работы по благоустройству пришкольной территории должны быть выполнены в 2025 году.

Подрядной организации предстоит обновить покрытие площадки для линеек, высадить новые зеленые насаждения, проложить поливочный водопровод. Также рабочие установят скамейки, урны, заменят ограждение по периметру. На территории появятся детский городок для учеников начальной школы и воркаут-площадка.

Павел Фролов