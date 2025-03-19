Белгородская прокуратура взыскивает с московского «Авиапрома» 116 млн рублей

Белгородская региональная прокуратура обратилась в арбитражный суд региона с требованием признать недействительным расторжение контракта между госучреждением «Управление капитального строительства Белгородской области» и московским ООО «Авиапром» по соглашению сторон и взыскать с компании 116 млн руб. ущерба облбюджету. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка установила, что между сторонами был заключен контракт на подготовку проектной документации, инженерные изыскания и строительство взрослой поликлиники для Валуйской центральной районной больницы. Работы оценивались в 658 млн руб., но они не были выполнены, что привело к расторжению контракта.

Для строительства поликлиники был привлечен новый подрядчик ООО «Альфа-Строй», который запросил за свои услуги свыше 774,6 млн руб. Разницу между ценами контрактов в прокуратуре посчитали ущербом.

Анна Швечикова