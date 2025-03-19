В Самаре вынесен приговор мужчине, не остановившему эзотерический ритуал невменяемой жены
В Самаре вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в региональном СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, 3 июля 2024 года мать ребенка проводила эзотерический ритуал, в ходе которого нанесла своему трехлетнему сыну множественные телесные повреждения. Находившийся дома отец не принял мер к спасению сына.
После того, как соседи вызвали полицию, мальчика сразу же изъяли у родителей и передали медикам.
Приговором суда отцу ребенка назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.
Что касается матери ребенка, то ее ранее признали невменяемой и отправили на принудительное лечение.