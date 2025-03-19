В Самаре вынесен приговор мужчине, не остановившему эзотерический ритуал невменяемой жены

В Самаре вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 3 июля 2024 года мать ребенка проводила эзотерический ритуал, в ходе которого нанесла своему трехлетнему сыну множественные телесные повреждения. Находившийся дома отец не принял мер к спасению сына.

После того, как соседи вызвали полицию, мальчика сразу же изъяли у родителей и передали медикам.

Приговором суда отцу ребенка назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Что касается матери ребенка, то ее ранее признали невменяемой и отправили на принудительное лечение.

Алексей Алексеев