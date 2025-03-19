Нижегородское предприятие подозревают в порче 5 га сельхозземель

В Нижегородской области Россельхознадзор возбудил несколько административных дел в отношении АО «Передвижная механизированная колонна “Выксунская”» за порчу 5 га земель сельхозназначения. По данным надзорного ведомства, на 0,79 га разработаны несколько карьеров по добыче песка, еще 4,2 га заросла сорными растениями.

Анализ почвы показал, что ее плодородие снижено. В частности, снижение показателей произошло по содержанию органического вещества на 85%, калия — на 66%, фосфора — на 86%.

Земельный участок не введен в сельхозоборот и не используется по прямому назначению.

Андрей Репин