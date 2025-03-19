За год спрос на туры в Красную Поляну вырос на 12,7%

Интерес к турам в Красную Поляну с заездами с ноября по март за год увеличился на 12,7%, сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на ГК «Самсон». В целом спрос на российские горнолыжные курорты этой зимой вырос на 20–40% по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на подорожание отдыха на 20–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пик загруженности традиционно пришелся на новогодние праздники, когда отели Красной Поляны были забронированы на 100%. В числе наиболее популярных направлений также оказались Шерегеш, Кировск, Терскол, Домбай, Архыз, Абзаково, Белокуриха, Губаха и Зеленая Поляна.

Наибольший рост цен зафиксирован в Зеленой Поляне (+39%) и Абзаково (+34%), в то время как на Домбае отдых подорожал на 24%, в Кировске — на 14%, а в Архызе цены выросли лишь на 10%. При этом самым дорогим направлением среди российских горнолыжных курортов по-прежнему остается Сочи.

Эксперты отмечают, что высокий интерес к внутренним курортам связан с улучшением инфраструктуры и качеством сервиса. Туристы готовы платить больше за комфортный отдых, что стимулирует дальнейшее развитие горнолыжных направлений в России.

Мария Удовик