Натравившую собаку на соседа нижегородку осудили на семь лет колонии

Выксунский городской суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство в отношении местной жительницы Алены Шеклеиной, натравившей алабая на соседа. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, 4 августа 2024 года нетрезвая подсудимая поссорилась с потерпевшим и отдала собаке команду «Фас!». Когда животное повалило его на землю и вцепилось в горло, хозяйка продолжила командовать алабаю атаковать. Потерпевший оказался в реанимации и выжил благодаря врачам.

Алена Шеклеина частично признала вину и частично возместила 200 тыс. руб. компенсации морального вреда. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима и взыскал с нее 800 тыс. руб. в пользу потерпевшего, который потребовал 5 млн руб.

Владимир Зубарев