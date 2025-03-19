В Челябинске ищут подрядчика для разработки плана капремонта исторического музея

Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации на комплексный поэтапный капитальный ремонт государственного исторического музея Южного Урала. Начальная цена составляет 26,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко Фото: Артур Якушко

Согласно техническому заданию, необходимо разработать проект капитального ремонта существующего здания, включая инженерные сети, привести «инфраструктуру музея» к единому архитектурному стилю в части цветовых решений фасадов, кровли и элементов благоустройства, а также замену устаревшего, неработоспособного или пришедшего в негодность оборудования. Подрядчику предстоит получить положительное заключение на разработанный план реконструкции от областного государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Челябинской области». Работы должны быть выполнены до конца ноября текущего года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 марта. На 28 марта запланировано подведение итогов.

Виталина Ярховска