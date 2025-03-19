В Самаре открытие дороги на улице XXII Партсъезда отложено до мая

Участок дороги на улице 22 Партсъезда в Самаре откроется в мае 2025 года. Изначально планировалось открыть объект в марте. Об этом сообщает городская мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

«Проверка Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области подтвердила готовность объекта. Необходимый пакет документов направлен в министерство строительства для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,— говорится в сообщении.

Улица 22 Партсъезда ремонтировалась на участке от Солнечной до Московского шоссе с 2023 года. Обновленный участок включает четыре полосы движения, его протяженность — около 700 м, ширина – 13 м.

Инженерные коммуникации на объекте обновлены, включая водо- и теплоснабжение, водоотведение, ливневую канализацию, наружное освещение, газовые линии и линии связи. Подрядчик разделил направления движения полосой с плиточным покрытием и направляющими ограждениями.

Кроме того, на участке улицы обустроены газоны и высажены деревья. Также старые гаражи снесли и увеличили за счет этого пешеходную зону.

Георгий Портнов