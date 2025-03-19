Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла после атаки БПЛА

После ночной воздушной атаки со стороны Украины площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской выросла до 1,7 тыс. кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте происшествия произошла утечка нефтепродуктов из одного из резервуаров с последующим возгоранием. К тушению пожара на нефтебазе привлечены дополнительные силы, в борьбе с огнем участвуют 227 человек и 99 единиц техники, пожару присвоен 4-й ранг сложности.

О возгорании на нефтебазе вблизи станицы Кавказской оперативный штаб региона сообщил сегодня, 19 марта, в 5:11. Причиной пожара стало падение на территорию базы обломков беспилотника, сбитого во время налета ВСУ. При падении обломков БПЛА был поврежден трубопровод между резервуарами.

С территории предприятия эвакуировано 30 человек, работавших в ночную смену, пострадавших нет. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Работа нефтебазы была приостановлена.

Анна Перова, Краснодар