На Ставрополье стоимость продуктовой корзины выросла на 512 рублей

В феврале этого года стоимость минимального набора продуктов в Ставропольском крае составила около 7472 руб. Это на 512 руб. больше, чем в ноябре прошлого года, когда корзина стоила 6960 руб., сообщили в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года стоимость продуктового набора уже превышала средний показатель по России. В феврале этот тренд продолжился, что вызывает повышенное внимание к динамике цен на продукты в регионе.

Николай Аксенов