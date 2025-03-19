На Ставрополье стоимость продуктовой корзины выросла на 512 рублей
В феврале этого года стоимость минимального набора продуктов в Ставропольском крае составила около 7472 руб. Это на 512 руб. больше, чем в ноябре прошлого года, когда корзина стоила 6960 руб., сообщили в Северо-Кавказстате.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В ноябре 2024 года стоимость продуктового набора уже превышала средний показатель по России. В феврале этот тренд продолжился, что вызывает повышенное внимание к динамике цен на продукты в регионе.