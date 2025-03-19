«Россети Тюмень» направят 1,6 млрд на ремонтную кампанию в Тюменской области в 2025 году

В текущем году «Россети Тюмень» направят 1,6 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом финансирование выросло на 8%.



В течение года энергетики проведут ремонт и техобслуживание 182 высоковольтных питающих центров, 230 трансформаторных подстанций и 450 км линий электропередачи. На подстанциях 110 кВ пройдет капитальный и средний ремонт 5 трансформаторов, 36 выключателей и 63 разъединителей. Для повышения надежности линейных объектов энергетики смонтируют 110 км самонесущего изолированного провода, заменят порядка 3,6 тысячи дефектных опор и 2,4 тысячи изоляторов, а также расчистят 1,3 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП, чтобы избежать технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Существенное внимание специалисты уделят ремонту и техобслуживанию электросетевой инфраструктуры в самом густонаселенном районе области – Тюменском. В распределительных сетях пройдут технические мероприятия на 27 км ЛЭП и 32 трансформаторных подстанциях. Капремонт оборудования затронет также четыре подстанции 110 кВ: «Винзили», «Нариманово», «Кыштырла» и «Созоново».

Все работы в рамках производственной программы завершатся до 1 октября и обеспечат высокую готовность электросетей Тюменской области к отопительному сезону 2025-2026 годов.

«Россети Тюмень»