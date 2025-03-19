В Невинномысске из-за аварии на канализации объявлен особый режим
В Невинномысске введен режим повышенной готовности из-за порыва канализационного коллектора. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Миненков.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Управление ЖКХ совместно с АО «Водоканал» города приступили к ликвидации последствий аварии. Для этого выделена специальная техника и аварийные бригады, которые работают над восстановлением повреждений и предотвращением возможной чрезвычайной ситуации.
«Провел совещание со службами экстренного реагирования Невинномысска в связи с порывом канализационного коллектора, обеспечивающего водоотведение 101-го микрорайона. Сегодня принято решение о введении режима повышенной готовности функционирования городского звена РСЧС. Соответствующее постановление уже подписано и принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС к исполнению»,— написал Михаил Миненков.
Кроме того, местные власти приняли меры по обеспечению жизнеобеспечения населения города в условиях сложившейся ситуации.