В Невинномысске из-за аварии на канализации объявлен особый режим

В Невинномысске введен режим повышенной готовности из-за порыва канализационного коллектора. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Управление ЖКХ совместно с АО «Водоканал» города приступили к ликвидации последствий аварии. Для этого выделена специальная техника и аварийные бригады, которые работают над восстановлением повреждений и предотвращением возможной чрезвычайной ситуации.

«Провел совещание со службами экстренного реагирования Невинномысска в связи с порывом канализационного коллектора, обеспечивающего водоотведение 101-го микрорайона. Сегодня принято решение о введении режима повышенной готовности функционирования городского звена РСЧС. Соответствующее постановление уже подписано и принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС к исполнению»,— написал Михаил Миненков.

Кроме того, местные власти приняли меры по обеспечению жизнеобеспечения населения города в условиях сложившейся ситуации.

Николай Аксенов