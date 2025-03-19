УФАС по Башкирии предписало отменить закупку датчиков мониторинга уровня глюкозы

Управление ФАС выдало предписание Управлению материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии аннулировать закупку на поставку 12,6 тыс. датчиков системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Начальная стоимость контракта составляла более 57 млн руб. Закупка проводилась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На закупку пожаловалось ООО «Кардея» (Нижний Новгород). УФАС поддержало довод заявителя, что описание объекта закупки составлено с нарушением требований закона о контрактной системе: указанные характеристики необходимых медицинских изделий не соответствуют коду КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Жалоба признана обоснованной. Будет возбуждено административное дело.

На закупку также подавали жалобы ООО «Фармконтур» и АО «Фармстандарт». Они признаны необоснованными.

Майя Иванова