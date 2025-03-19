Девелопер разработает проект планировки территории уфимского микрорайона Алмалык

Компания «Акрополь» из Кумертау получила от мэрии Уфы разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Софьи Перовской, Кавказской, переулком Некрасова и створом улицы Академика Ураксина. Постановление о разработке планировочной документации опубликовано на сайте администрации.

Территория площадью 29,4 га находится на гористой местности юго-восточнее мечети «Ихлас» и совпадает с большей частью микрорайона Алмалык. Сейчас микрорайон застроен частными домами, а по генплану попадает в зону смешанной жилой застройки.

В градостроительном задании говорится, что участки имеют сложные инженерно-геологические условия, а поверхность склона осложнена оврагами, оползнями, карстовыми провалами и воронками.

Какие объекты планируются к размещению, в постановлении мэрии не уточняется. В общих требованиях к разработке проектов планировки и межевания сказано, что территория расположена в проектируемой зоне с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (включая как индивидуальный жилой фонд, так и многоквартирный). Без привязки к адресам предусмотрено размещение имеющихся и планируемых школ и детских садов.

При разработке проект застройщик должен предусмотреть размещение снегоплавильного пункта.

ООО «Акрополь» зарегистрировано в 2002 году в Кумертау. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компанией с уставным капиталом 50 тыс. руб. владеют Гульназ и Булат Адигамовы. По данным Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль «Акрополя» составила 30 млн руб. при выручке 88 млн руб. Осенью 2024 года мэрия Уфы разрешила компании разработать проекты планировки и межевания квартала в Черниковке.

Идэль Гумеров