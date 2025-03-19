Выручка ростовского зернотрейдера «Родные поля» сократилась в три раза

На протяжении 2024 года крупнейший российский зернотрейдер компания «Родные поля» (ранее- ТД «РИФ») находилась под давлением запрета на экспорт Россельхознадзора. В итоге выручка бизнеса сократилась в трое, а компания была национализирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выручка ООО «Родные поля» в 2024 году сократилась в 3 раза, до 98,6 млрд рублей, а чистая прибыль — в 4,3 раза, до 5,6 млрд рублей. Снижение выручки было связано с приостановкой закупки и экспорта сельхозпродукции из-за претензий Россельхознадзора, говорится в аналитической отчетности компании.

Большую часть года компания зарабатывала, оказывая услуги по договорам фрахта и перевалки грузов. Из-за снижения объемов производства сначала в 1,6 раза был сокращен штат сотрудников. После введения обеспечительных мер в рамках судебного спора инициированного Генпрокуратурой РФ о национализации ООО «Родные поля» в конце декабря 2024 года, работа производства была полностью приостановлена, а в первых числах января 2025 года по иску Генпрокуратуры полностью перешла в собственность Росимущества.

Напомним, что по итогам сельхозсезона 2022-2023 компания «Родные поля»

(ранее-ТД «РИФ») занимала первую позицию в рейтинге крупнейших отечественных экспортеров зерна, ее доля в общем объеме экспорта — 17,6%. Компания лидировала по объемам экспорта зерна как минимум с сезона 2016-2017 годов. Основатель компании Петр Ходыкин заявил, что планирует оспорить решение суда.

Валентина Любашенко