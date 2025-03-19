Иван Молоканов официально возглавил управу Ленинского района Воронежа

Депутаты гордумы Воронежа в ходе 47-го заседания согласовали кандидатуру Ивана Молоканова на должность главы управы Ленинского района. Об этом сообщили в мэрии облцентра. С 30 мая 2024 года господин Молоканов занимал этот пост в качестве и.о.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Молоканов

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Иван Молоканов

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Ивану Молоканову 37 лет. Он родился в Воронеже. В 2006 году окончил Воронежский юридический техникум по специальности «Право и организация социального обеспечения», в 2009 году — Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В 2009–2011 годах работал следователем в следственном управлении Следственного комитета при облпрокуратуре. В 2012–2015 годах занимал должности замначальника отдела сбыта, замдиректора по экономической безопасности в МКП «Воронежтеплосеть». После этого пять лет работал в управе Левобережного района, где прошел путь от замруководителя управления административно-технического контроля до замглавы управы по ЖКХ и благоустройству. В 2020 году стал первым заместителем руководителя управы Ленинского района по ЖКХ и благоустройству.

В мае прошлого года пост главы управы Ленинского района покинул Сергей Ситников, занимавший его с сентября 2019 года. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Алина Морозова