В Челябинске к 9 мая соберут светомузыкальный фонтан на реке Миасс

В Челябинске объявлен аукцион на сборку, обслуживание и демонтаж светомузыкального фонтана на реке Миасс, который впервые запустили в августе прошлого года. Начальная стоимость контракта составляет более 7,6 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Городской сад имени А. С. Пушкина». Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо очистить от грязи и собрать понтон фонтана, установить насосы, поднять со дна реки кабели и трубопроводы, подключить их к шкафам освещения и управления для работы фонтана, подключить проекторы и лазерные установки. Завершить работу необходимо до 8 мая. Период обслуживания — с 9 мая по 15 сентября. Демонтировать фонтан подрядчику нужно с 16 сентября по 5 октября.

В документации также указано время работы фонтана. Он будет включаться ежедневно с 12 часов. С 19 до 22 часов — время светомузыкального шоу. Представление длится 15 минут.

Итоги аукциона планируется подвести 26 марта..

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», светомузыкальный фонтан в Челябинске запустили 30 августа 2024 года. Он размещен на акватории реки Миасс вблизи зала органной и камерной музыки «Родина». Длина фонтана составляет 90 м, а ширина — 26 м. Он выпускает 192 струи высотой от 3 до 25 м. Фонтан стал подарком Челябинску от «Сбербанка» ко Дню города.