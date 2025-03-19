Челябинца осудили на 9,5 лет колонии за ДТП с двумя погибшими

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 29-летнего местного жителя виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Он приговорен к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортом на два года 10 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 27 ноября 2023 года на улице Трашутина пьяный водитель Mitsubishi Legnum на скорости около 115 км/час выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси Daewoo Gentra под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка Mitsubishi — супруга водителя. Пассажирка такси скончалась в больницы, а водитель получил тяжелые травмы.

Челябинец признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Помимо основного наказания, была назначена компенсация морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 1,7 млн руб. Суд сохранил арест, наложенный на имущество фигуранта — автомобили, земельный участок и деньги, до исполнения приговора в части возмещения требований потерпевших.

Виталина Ярховска