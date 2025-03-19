Мэр Ярославля рассказал о новых назначениях

Мэр Ярославля Артем Молчанов представил депутатам муниципалитета нового главу Ленинского и Кировского районов и руководителя «Горзеленхозстроя». Представление прошло в ходе заседания муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Центральные районы города возглавил Юрий Емец, более 20 лет прослуживший в органах уголовно-исполнительной системы. С декабря 2024 года занимал должность помощника референта мэра, а с 10 марта возглавил районы.

«Должность ответственная. Мы все прекрасно понимаем ту нагрузку, которая ложится на центральные районы, и сложные задачи»,— сказал мэр.

Также господин Молчанов объявил, что на должность директора «Горзеленхозстроя» назначен Андрей Степанов, который ранее был и.о.

«Коллеги, в этих новых должностях прошу оказать всемерную поддержку и помощь»,— обратился мэр к депутатам.

Алла Чижова