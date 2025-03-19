Из Кемерово в Сочи запустят прямые рейсы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 31 мая запустит прямые рейсы между Сочи и Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кемерово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Время полета составит 5 часов 40 минут. С 31 мая по 10 июня рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Вылетит самолет из Кемерово в 08:55, а приземлится в Сочи в 10:35.

С 13 июня по 12 октября полеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. По вторникам вылет из Кемерово в 09:00, прибытие в Сочи в 10:30. По пятницам и воскресеньям отправление из Кемерово в 09:15, прибытие в Сочи в 10:45.

Airbus A320 сможет вместить до 162 пассажиров на борт.

Алина Зорина