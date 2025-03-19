В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту избиения девочки школьниками
В Тольятти следователи установили всех участников конфликта, произошедшего 15 марта в шестом квартале Автозаводского района. Там ученики школы толпой избили несовершеннолетнюю девочку, после чего видео избиения появилось в интернете.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«По результатам проверки опубликованных в соцмедиа сведений об избиении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ “Хулиганство, совершенное группой лиц”»,— заявили в СУ СК РФ по Самарской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.