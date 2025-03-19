В феврале на Кубани выдали 6,75 млрд рублей кредитов наличными

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало сокращение объемов кредитования наличными в феврале 2025 года. Банки выдали 1,19 млн займов на 166,19 млрд руб., что на 55 и 67% соответственно ниже уровня февраля 2024 года. Средний размер кредита снизился на 27% — с 192 тыс. до 139 тыс. руб., срок кредитования уменьшился с 34 до 23 месяцев. На Кубани в последний месяц зимы выдали 6,75 млрд руб. кредитов наличными.

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В сравнении с январем 2025 года число выдач упало на 10%, объем — на 1%. Средний чек кредита за месяц увеличился на 10%, до 139 тыс. руб., срок сократился на месяц, до 23 месяцев. Полная стоимость кредита (ПСК) в феврале составила 34,94% против 34,71% в январе, на начало марта — 33,2%.

Наибольший объем займов в феврале пришелся на Москву (16,96 млрд руб.), Московскую область (12,27 млрд руб.), Санкт-Петербург (7,13 млрд руб.), Краснодарский край (6,75 млрд руб.) и Свердловскую область (6,04 млрд руб.). Средний размер кредита за месяц вырос почти во всех регионах, наиболее высокие значения зафиксированы в Севастополе (335 тыс. руб.), Крыму (307 тыс.), Москве (215 тыс.), Чечне (208 тыс.) и Санкт-Петербурге (204 тыс.). Максимальный средний срок кредитования — 34 месяца — наблюдается в Севастополе, минимальный — 9 месяцев — в Ингушетии.

Вячеслав Рыжков