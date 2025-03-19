Подростка будут судить за диверсию на железной дороге в Новосибирске

Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело о диверсии на железной дороге в декабре 2024 года. Обвиняемым по нему проходит 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года подросток поджег релейный шкаф, расположенный между станцией Новосибирск-Восточный и платформой «Плехановская» (Транссиб). Инцидент привел к задержке поездов, РЖД причинен ущерб на сумму свыше 150 тыс. руб.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Расследование установило, что подросток действовал по заданию злоумышленника, с которым поддерживал связь в интернете. За уничтожение релейного шкафа ему обещали заплатить 30 тыс. руб.Вину в совершенном преступление молодой человек не признал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

В январе 2025 года Новосибирский областной суд вынес приговор четырем учащимся за совершение диверсий в интересах ВСУ. На их счету поджоги двух релейных шкафов на железной дороге, оборудования компании «Мегафон» и неэксплуатируемого бомбардировщика Су-24 на авиазаводе имени Чкалова. Обвиняемые получили от пяти до семи с половиной лет лишения свободы.

Илья Николаев