В Челябинской области две колонии закрыли на карантин из-за ОРВИ

В исправительных колониях №4 и №11 в Челябинской области введен карантин в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. До особого распоряжения для осужденных запрещены краткосрочные и длительные свидания, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Режимно-ограничительные мероприятия в ИК-11, расположенной в Копейске, были введены постановлением заместителя начальника филиала Медико-санитарной части №74 ФСИН России «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора №1» от 17 марта. Документ по карантину в челябинской ИК-4 был подписан 12 марта.