Жителя Оренбурга задержали за репост материала, оскверняющего символ воинской славы России

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении 48-летнего жителя Оренбурга. Поводом послужила публикация, оскверняющая символ воинской славы России. Об этом сообщает МВД России. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году мужчина в соцсети репостнул материал «с провокационным текстом и изображением, на котором нацистская атрибутика располагалась поверх Георгиевской ленты». В публикации имеется демонстрация нацистской свастики и содержится совокупность лингвистических и психологических признаков выражения презрительно-негативного отношения к символу воинской славы России.

Руфия Кутляева