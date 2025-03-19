В Академическом районе Екатеринбурга на стройке банного комплекса обрушился этаж

В Екатеринбурге на стройке банного комплекса в Академическом районе обрушился целый этаж. Инцидент произошел утром 19 марта на перекрестке улиц Рябинина и Тенистой, сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным издания, причиной обрушения могла стать заливка бетона, которую не выдержал каркас здания. На месте бывшей штрафстоянки строится банный комплекс с гостиницей общей площадью 5,6 тыс. кв. м, парковка, две зоны отдыха и детская площадка.

Напомним, проект здания разработало московское архитектурное бюро Pergaev Bureau, заказчиком выступает ООО «Академхолл». Бенефицирами компании являются Оксана Жуйкова и ООО «Прерогатива».

Полина Щуцкая