«Пик краткосрочных банковских вкладов уже прошел»

По итогам 2024 года количество активных розничных клиентов ВТБ в Удмуртии выросло на 25% и достигло 215 тыс. человек. Об этом в интервью «Ъ-Удмуртия» рассказала управляющая региональным отделением банка Екатерина Шумкова. Такие результаты стали возможны благодаря развитию сервиса доставки банковских продуктов, интеграции с ФК «Открытие» и перезапуску программы лояльности ВТБ. Немаловажную роль сыграл и разворот от кредитной модели поведения клиентов к накопительной — на фоне роста доходности по вкладам росло и число сберегателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Екатерина Александровна, с какими результатами ВТБ завершил 2024 год в направлении работы с физлицами?

— Количество активных клиентов банка в республике превысило 215 тыс. человек, за год мы прибавили 25%. На зарплатных клиентов пришлась рекордная цифра в 82 тыс. клиентов. Мы долго «буксовали» в диапазоне 50-70 тыс., пробить этот «потолок» нам помог новый зарплатный проект. Это и ежеквартальные бонусы на продукты партнеров банка, и дополнительная категория кешбэка, и льготные условия кредитования.

Кроме того, мы обновляем и расширяем офисную сеть – идем навстречу нашим клиентам в буквальном смысле. В прошлом году открыли офис «легкого» формата в поселке Ува, затем такое же отделение заработало в Сарапуле. В декабре мы завершили обновление офиса на Ворошилова в Ижевске, в планах — реконструкция еще несколько точек продаж. Для нас в приоритете комфорт клиентов, поэтому новые офисы удобные и технологичные — устаревшие окошки и стойки заменили зоны обслуживания с мягкой мебелью, документы можно быстро подписать прямо в телефоне, без распечатки кипы бумаг. И мы видим продолжающийся спрос на живое общение с сотрудниками банка.

— ВТБ развивает сервис доставки банковских продуктов для физлиц, какие территории республики уже охвачены этой услугой?

— Сейчас у нас работают 34 выездных менеджера, они ежедневно проезжают до 25 км. С 1 января сервис доступен на территории всей республики. Сервис востребован — каждая четвертая розничная продажа в ВТБ происходит не в приложении, а с помощью нашего выездного менеджера. Курьер приезжает и выдает карту, стикер для бесконтактной оплаты, помогает подключать цифровые сервисы, оформляет продукты банка, консультирует по финансовым вопросам.

— Какие еще факторы повлияли на рост клиентской базы?

— Помимо зарплатных продуктов и курьерской доставки, мы активно развиваем концепцию «Семейного банка». Эта программа позволяет включить в группу в ВТБ Онлайн до пяти человек и получать повышенный кешбэк за покупки. В прошлом году к «Семейному банку» подключились 26 тыс. жителей Удмуртии. Мы расширили взаимодействие с крупными игроками в сферах телекома, транспорта, маркетплейсов и финтеха. В дальнейшем будем пополнять список партнеров, чтобы наши клиенты получали больше интересных предложений.

Стоит сказать и о вкладах. Объем привлеченных средств физлиц ВТБ в республике вырос на 27% по итогам 2024 года, почти до 70 млрд руб. Это вклады, накопительные счета и инвестиционные продукты. И если в прошлом году вкладчики выбирали короткие депозиты, то сейчас их пик уже прошел. Клиенты переключаются на более длительные сроки — открывают вклады на год и больше. Пользуются популярностью также накопительные счета, так как этот продукт позволяет иметь свободный доступ к средствам, снимать деньги с такого счета и пополнять его можно в любое время.

— Стоит ли ожидать снижения доходности по вкладам розничных клиентов в ближайшее время?

— Ожидать существенного снижения доходности по вкладам в первом полугодии не стоит, но небольшая коррекция возможна. В целом, доходность по вкладам будет оставаться высокой в течение всего 2025 года, поэтому накопительная модель будет превалировать, активность на рынке кредитования продолжит снижаться.

— Какие результаты показал в 2024 году рынок розничного кредитования и каковы прогнозы на 2025 год?

— Рынок ипотеки остается под давлением высокой ключевой ставки, предпосылок для снижения которой пока нет. В 2024 году объем выданных ВТБ ипотечных кредитов сократился почти на четверть, до 11,5 млрд руб. Мы ожидаем, что драйвером рынка жилой недвижимости по-прежнему будет выступать «семейная» ипотека. Многое будет зависеть от новых инициатив по поддержке спроса на эту программу.

Что касается авторынка, то в 2024 году банк выдал жителям Удмуртии почти 5 тыс. кредитов, а общий объем сделок достиг 5,3 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Сегмент автокредитования стал единственным, показавшим рост в том году. Мы ожидаем дальнейшего охлаждения рынка розничного кредитования из-за высоких ставок и ужесточения риск-политики Центробанка. Это, возвращаясь к автокредитованию, новые надбавки к коэффициентам риска при покупке машины (макропруденциальные лимиты — "Ъ-Удмуртия".) и необходимость подтверждать доходы при покупке транспорта стоимостью от 1 млн руб. По прогнозам экспертов ВТБ, общероссийский рынок в таких условиях может сократиться на 20%.

– Как изменился кредитный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам года? Какие тенденции вы отмечаете?

Общерыночные тенденции повлияли на всех наших клиентов, включая и представителей среднего и малого бизнеса. Одна из основных – смена модели с кредитной на накопительную.

— В 2024 году объем привлеченных средств СМБ вырос на 12%, до 53,5 млрд рублей. Кредитный портфель показал менее активный рост, на 8%, и по итогам 2024 года составил 58 млрд рублей. Гарантийный портфель у среднего и малого бизнеса увеличился 6% и составил почти 5 млрд рублей. Мы видим, что бизнес стал активнее вовлекаться в работу с госсектором, участвовать в тендерах и госзакупках, где нужно предоставлять гарантийное обеспечение.

Еще одна тенденция, которая, я думаю, продолжится и в этом году, – рост расчетов с самозанятыми. По итогам года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ увеличили объем платежей за товары и услуги самозанятых в 3,5 раза в денежном эквиваленте, а само число переводов в сервисе увеличилось почти в пять раз по сравнению с 2023 годом. Важно, что растет не только интерес бизнеса к этой категории, но и количество самих специалистов. По итогам прошлого года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Этот сервис очень удобен – он позволяет автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и дает доступ к разным инструментам для ведения бизнеса.

— На какие инвестиционные инструменты стоит обратить внимание тем, кто хочет иметь дополнительный источник дохода, кроме вкладов?

— Следуя классической схеме, мы всегда предлагаем диверсифицировать активы и делить инвестиционный портфель. Для этого подходят облигации, с фиксированным или переменным купоном. Как правило, доходность гособлигаций находится в тех же диапазонах, что и по вкладам. Кроме того, привлекательным механизмом накопления является программа долгосрочных сбережений. ПДС была запущена в России в 2024 году и предусматривает софинансирование от государства на протяжении 10 лет на общую сумму до 360 тысяч рублей, а также налоговые вычеты до 60 тысяч рублей в год. Оператором программы выступают негосударственные пенсионные фонды. В структуре группы ВТБ есть такой фонд, он аккредитован Центробанком в качестве оператора ПДС. План по этой программе мы в прошлом году выполнили, цели на этот год не менее амбициозные.

— В прошлом году ВТБ интегрировал банк «Открытие», сейчас идет объединение с Почта Банком. На каком этапе находится этот процесс?

С середины февраля розничные продукты ВТБ стали продаваться в клиентских центрах Почта Банка. Сейчас физические лица – клиенты Почта Банка могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, вклады, займы, подключить программу лояльности, «семейный банк». Клиентам Почта Банка также доступен выездной сервис ВТБ. С осени мы приступим к смене вывесок на отделениях, процесс их интеграции завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж по всей стране.

ПАО ВТБ