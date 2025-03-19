В Предгорном округе в ДТП пострадали оба водителя

В Предгорном округе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали два человека. Авария случилась на 13-м километре автодороги «Северо-западный обход города Пятигорска, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель «Лады Гранты», двигаясь со стороны Кисловодска в сторону Пятигорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Cherry. В результате аварии 51-летний водитель «Лады Гранты» из соседнего региона был госпитализирован с травмами. 60-летняя хозяйка Cherry жительница Пятигорска, получила амбулаторное лечение.

Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. Однако установлено, что водитель «Лады Гранты» за последние два года 28 раз привлекался к административной ответственности, из которых большинство штрафов остались неоплаченными. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Николай Аксенов