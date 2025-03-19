Двум бухгалтерам МБУ в Астраханской области дали срок за присвоение 5,5 млн

Ахтубинский районный суд Астраханской области признал виновными бывших главного бухгалтера и бухгалтера МБУ ЗАТО Знаменск «Коммунальное хозяйство» по уголовному делу о присвоении свыше 5,5 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантки получили по три года исправительной колонии общего режима. Сбором доказательств их вины занимался Ахтубинский межрайонный следственный отдел.

Как выяснилось, с января 2022 по октябрь 2024 года фигурантки завышали в бухгалтерской документации начисленную зарплату и прочие выплаты работникам учреждения, а затем переводили разницу от фактически начисленных денег на свои банковские карты. В общей сложности они присвоили более 5,5 млн руб.

Павел Фролов