ХК «Сочи» переиграл минское «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках 66-го тура КХЛ со счетом 3:2 обыграл в Минске «Динамо». В этом сезоне команды уже дважды встречались между собой и одержали по одной победе. Концовка регулярного чемпионата не задалась для обоих клубов. Если «Динамо» уступило в трех последних встречах, то «Сочи» — в девяти. Но минчане, в отличие от сочинцев, попали в серию плей-офф. Счет в матче открыли подопечные Сергея Зубова на 15-й минуте после точного броска Дмитрия Уткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

На 34-й минуте канадский защитник Джесси Грэм забил второй гол для «Сочи». В начале третьего периода американский нападающий «Динамо» Сэм Энэс сократил отставание в счете. На 55-й минуте Вадим Шипачев помог хозяевам восстановить паритет. Но буквально за пять секунд до финальной сирены отличился канадский нападающий «Сочи» Уильям Биттен и принес победу своей команде. В итоге победа «Сочи» со счетом 3:2.

После 66 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата сочинцам осталось провести два матча. В следующем туре сочинские хоккеисты встретятся 20 марта в Москве с ХК «Спартак».

Евгений Леонтьев