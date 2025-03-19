В Башкирии поставят на региональный контроль пляжи, хостелы, горнолыжные трассы

Курултай Башкирии рассмотрит в первом чтении 21 марта законопроект, согласно которому в числе объектов контроля и надзора республики будут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, сообщает пресс-служба регионального парламента. Изменения планируется внести в закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан».

По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, сферу регионального государственного контроля и надзора в туристской отрасли необходимо расширить в связи с принятием федерального закона, которым субъектам России переданы новые полномочия. «Если раньше региональный надзор в сфере туризма ограничивался контролем за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, то теперь поднадзорной будет туристская индустрия в целом»,— отметил спикер, добавив, что это ставит новые задачи перед республиканскими исполнительными органами, в первую очередь, перед министерством предпринимательства и туризма.

При этом систему контроля необходимо выстроить «не в ущерб бизнесу и с пользой для развития туризма и уровня сервиса в туриндустрии в целом», указано в релизе.

Поднадзорной останется и деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Законопроект закрепляет необходимые полномочия за правительством республики.

«Чтобы с принятием закона механизм заработал, сейчас параллельно готовятся необходимые подзаконные акты. Наша главная цель — высокое качество туристического сервиса в республике, прозрачность и равные конкурентные условия для всех участников рынка»,— заявил господин Толкачев.

Майя Иванова