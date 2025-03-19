Суд обязал ЗАО «Трансстрой» возместить вред почвам в Волгограде на 1,3 млн руб.

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку по сведениям о затоплении канализационными сточными водами земельного участка в Дзержинском районе Волгограда и выявило нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты обнаружили признаки излива сточных вод на почву в балке между улицами Городнянская и Новорядская. Сотрудники регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы и выявили в них превышения загрязняющих веществ. Речь идет о площади 240 кв. м.

Сети водоотведения по указанному адресу состоят на балансе ЗАО «Трансстрой». Почвам причинен вред на сумму около 1,3 млн руб.

ЗАО «Трансстрой» не стало добровольно оплачивать вред, в связи с чем управление обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области, который в полном объеме удовлетворил требования. Судебное решение не вступило в законную силу. Росприроднадзор контролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов