«Квадрат» в частном доме в Башкирии почти в 2,5 раза дешевле, чем в новостройке

В Башкирии, по данным «Яндекс недвижимости», средняя полная цена дома в феврале составила 6,6 млн руб., увеличившись за год на 16,7%. Цена «квадрата» в новостройках республики составляет 144 тыс. руб., а на вторичном рынке — 94 тыс. руб. Медианная стоимость кв. м в частного дома в регионе составила 60 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По росту стоимости частных домов республика заняла четвертое место среди регионов с городами-миллионниками. На первом Омская область, где за год индивидуальный дом подорожал на 34,5%, до 4,7 млн руб. На втором – Волгоградская область – рост составил 30,1%, до 4,8 млн руб. Пермский край, где дома в среднем подорожали на 18,9% (6,4 млн руб.), занял третьем место.

Олег Вахитов