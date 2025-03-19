В Магнитогорске бывшему зампрокурора изменили приговор по делу о наркотиках

Челябинский областной суд изменил приговор Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска в отношении бывшего заместителя прокурора Ленинского района Надежды Богухвал. Вместо условного наказания за сбыт наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) ей назначили 4,5 года в колонии общего режима, а за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговор отменили из-за истечения срока давности. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Надежду Богухвал задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в сентябре 2023 года по подозрению в сбыте наркотиков и мошенничестве. По данным СМИ, вину она не признавала, ссылаясь на то, что нашла наркотики в вещах умершего супруга. В ноябре прошлого года экс-зампрокурора района признали виновной в инкриминируемых преступлениях и приговорили к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет. Теперь, после изменения наказания, Богухвал отправится в колонию, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Виталина Ярховска