Приставы закрыли три кафе, допускавшие нарушения санитарных требований

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли три точки общепита в Перми и Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее приставам на исполнение поступили исполнительные документы об административном приостановлении деятельности кафе «Узбечка» на шоссе Космонавтов и кафе «Лаваш Центр» в Баковом переулке. В ходе проверки Роспотребнадзора в этих заведениях были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. В связи с тем что выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил работу этих кафе.

Нарушение санитарных требований было выявлено и в деятельности торгового павильона «Обжорка», расположенного на территории рынка в Чусовом. Суд также вынес постановление о временном закрытии заведения, что и было исполнено приставами.