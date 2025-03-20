Экс-лидер пермского ОНФ занялся развитием турбазы под Пермью

Бывший сопредседатель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Геннадий Сандырев возглавил ООО «Раздолье-Троица». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 марта, говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Сандырев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Геннадий Сандырев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО создано в 2014 году, но операционную деятельность ведет с 2022 года. Выручка за 2023 год — 21 млн руб., и столько же чистый убыток. Единственный учредитель ООО — Юлия Путилова. ООО оказывает услуги по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

Согласно открытым данным, база отдыха «Раздолье» расположена в 40 км от Перми, на берегу реки Сылвы, недалеко от села Троица. Круглогодичная база рассчитана на одновременное размещение более 400 человек.

Геннадий Сандырев был сопредседателем краевого штаба ОНФ с ноября 2015-го по январь 2019 года. В 2021 году покинул штаб организации, объявив, что выполнил все цели. Он также остается руководителем и владельцем ООО УК «Налоги и Право», а также стройорганизации «Вира Строй».