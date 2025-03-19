В Саратове под суд пойдет директор фирмы за сокрытие от ФНС 3,6 млн рублей

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о сокрытии от налогообложения свыше 3,6 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении 51-летнего директора организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с июля по ноябрь позапрошлого года фигурант произвел оплату по договорам лизинга через банковский счет другой организации. При этом он знал, что у его компании есть задолженность по уплате налогов.

Если бы деньги поступили на расчетные счета возглавляемого фигурантом юрлица, это бы позволило уполномоченным органам взыскать недоимку по уплате налогов на сумму более 3,6 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов