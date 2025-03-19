Владелец пермских заводов получил контроль над агрохозяйством в Куеде

Крупный пермский бизнесмен Владимир Матыцин увеличил свою долю в ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Мичурина» с 0,98% до 78,9%, говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 18 марта. Из состава учредителей предприятия вышел его директор Евгений Марданов, ему принадлежало 69,93% долей ООО, а также ряд физлиц. Оставшаяся доля в совхозе (21%) принадлежит самому предприятию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Матыцын

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Матыцын

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «СП имени Мичурина» создано в 2009 году в деревне Гожан Куединского района Пермского края. Занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, а также смешанным сельским хозяйством. По данным «Ъ-Прикамье», Владимир Матыцин принял решение о вхождении в состав учредителей «СП имени Мичурина» для обеспечения сырьем своего маслосыркомбината «МаСКо». Ранее господин Матыцин приобрел для этих целей еще одно сельхозпредприятие — ООО «СП “Правда”».

Как указано на сайте «МаСКо», Чернушинский маслосыркомбинат был основан в 1954 году. Сейчас «МаСКо» является одним из ведущих производителей молочной продукции в Пермском крае. Предприятие выпускает молоко, сыры, творог, йогурты и другие виды молочной продукции под торговой маркой «Точно молочно!».