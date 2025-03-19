Главе СКР доложат по делу о нападении собак на ребенка в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на ребенка в Пензе. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Владимиру Игнатенкову предстоит доложить об установленных обстоятельствах по этому делу. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Пензе ребенок подвергся нападению безнадзорных собак и получил телесные повреждения. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Павел Фролов