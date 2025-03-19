В Пермском крае назначены три новых зампредседателя судов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех заместителей председателей судов в Пермском крае. Согласно документу, заместителем председателя Пермского краевого суда назначен судья краевого суда Константин Малыгин. Заместителем председателя Березниковского городского суда стала Наталья Горланова, ранее занимавшая должность судьи Александровского городского суда. Заместителем председателя Краснокамского городского суда назначен судья этого суда Денис Никулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Малыгин

Фото: ГАС «Правосудие» Константин Малыгин

Фото: ГАС «Правосудие»