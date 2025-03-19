Как живут воспитанники детского сада в Свердловском районе, который в прошлом году построил ПЗСП

Новое трёхэтажное здание детсада «Динамика» построил ПЗСП в рамках заключённого в 2019 году соглашения с Правительством Пермского края и администрацией Перми.

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Новый корпус детского сада на 240 мест на улице Братской, 10/1 был открыт в сентябре прошлого года. Около двухсот малышей ежедневно занимаются в современных кабинетах робототехники и безопасности, проводят музыкальные и физкультурные занятия. Помимо развивающих классов, в новом корпусе располагаются пищеблок, медицинский кабинет, прогулочные и спортивная площадки, кабинеты учителя-логопеда, дефектолога, группа кратковременного пребывания детей до 1 года «Вместе с мамой», группа продленного дня для детей-первоклассников.

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В учреждении есть развивающее оборудование: интерактивные панели, компьютеры, ноутбуки, многофункциональные устройства, планшеты, а также игры и конструкторы. Роботы МЧС учат детей раннему программированию и технике безопасности на воде. Воспитатели каждый месяц организуют конкурсы и мастер-классы, в которых воспитанники могут поучаствовать вместе с родителями. Педагоги внедряют и современные техники для развития детей, например, с шариком Су-Джок, с помощью которого занимаются дети с нарушениями речи.

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Ирина Корнина, заведующая детским садом №369 «Динамика»:

«За полгода мы убедились, что корпус детского сада отвечает всем современным требованиям. Наши программы развития детей и образовательная среда, которую мы с создаем ежедневно, помогают легко адаптироваться и получить все необходимые знания и навыки перед школой, поддержку и помощь нашего коллектива. Мы благодарим ПЗСП за современное и красивое здание, которое радует наших детей и родителей ежедневно».

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Евгений Демкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

«Передавая построенный ПЗСП детский сад, мы были уверены, что воспитанникам и педагогам будет здесь комфортно и безопасно. Мы всегда возводим объекты в соответствии с современными строительными нормами, создавая функциональные и эргономичные пространства для развития подрастающего поколения. Уверен, новое современное здание будет радовать детей и педагогов еще многие годы».

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Во время реконструкции ПЗСП практически заново построил новое учреждение. Детский сад рассчитан на 12 групп разных возрастов. Вокруг садика благоустроен большой современный двор с игровыми зонами и детскими площадками и доступная среда - специальный лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Это уже второй детский сад, построенный ПЗСП и переданный городу. В 2014 году был сдан детский сад в микрорайоне Пролетарский – это один из первых примеров строительства социальных объектов для города силами бизнеса.

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АО «ПЗСП»