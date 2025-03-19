В Перми в этом году установят еще 59 «умных» остановок

В Перми в этом году планируется установить 59 новых «умных» остановочных пунктов. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на круглом столе «Ъ-Прикамье», посвященном «умному» городу и цифровому развитию Перми. По словам господина Путина, в столице Пермского края уже установлено 100 таких интерактивных остановочных пунктов, оборудованных дополнительными функциями для удобного ожидания общественного транспорта. Начальник департамента транспорта уточнил, что если ранее «умные» остановки оборудовали в основном в центре Перми, то теперь их будут ставить и в остальных районах.

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«Умный» остановочный пункт оборудован электронным табло, видеокамерой, зарядными устройствами, точкой доступа Wi-Fi, и это качественно повышает уровень инфраструктуры. Прямо на остановке вы понимаете, когда подойдет автобус, знаете, что здесь есть «тревожная кнопка» 112. Были случаи, когда люди вызывали экстренные службы. Приезжали скорая помощь либо Росгвардия для предотвращения инцидентов»,— рассказал Анатолий Путин.

«Умные» остановочные пункты на улицах Перми оборудуют по проекту «Умный город». В то же время, по более ранним данным департамента транспорта, полный переход на «умные» остановки в Перми не планируется. Такие павильоны устанавливаются в зонах с высокой плотностью застройки и наибольшим пассажиропотоком. Кроме того, не везде существует техническая возможность подведения электропитания к павильонам такого типа.