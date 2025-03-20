ПСБ: спрос и рост

Прошедший 2024 год стал для российской банковской системы периодом работы в условиях роста ключевой ставки и усиления регуляторных требований Банка России. По мнению экспертов аналитического агентства АКРА, в такой ситуации российские кредитные организации продемонстрировали свою устойчивость и обеспечили положительную динамику основных показателей, в частности, прибыли, активов и пассивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ

Один из наиболее значимых результатов работы показал банк ПСБ, работающий на финансовом рынке более трех десятилетий. В декабре 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruААA со стабильным прогнозом. Это, по информации агентства, обусловлено сильными рыночными позициями банка. ПСБ уверенно занимает место в пятерке банков страны по объему активов – на 01.10.2024 они составили 8,3 трлн руб. По итогам 2024 года ПСБ заработал более 100 млрд руб. чистой прибыли.

Во многом такой результат стал следствием политики ПСБ как универсального банка. Сегодня на обслуживании в ПСБ, помимо крупных корпоративных клиентов (включая предприятия ОПК), находится более 300 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а число розничных клиентов превышает 4,5 миллиона человек. Успешному развитию ПСБ способствовало и расширение географии бизнеса. В 2024 году банк увеличил количество регионов своего присутствия: ПСБ стал первым банком, сеть отделений которого охватывает все 89 регионов России, включая новые территории.

Свой вклад в достижение результатов банка вносит Сибирский филиал ПСБ. Филиал ориентируется на максимально полный охват современными банковскими сервисами бизнеса и населения Сибири. Такой подход приносит значимые результаты - за 2024 год сумма средств, привлеченных Сибирским филиалом, выросла в 1,7 раза, а объем кредитования увеличился более чем на треть. По словам вице-президента – управляющего Сибирским филиалом ПСБ Дениса Голубева, это позволило филиалу достичь роста прибыли в 2,5 раза.

Порядка 80% кредитного портфеля филиала – это долгосрочные кредиты крупных производственных компаний и предприятий СФО.

«За 2024 год банк в 1,3 раза нарастил число обслуживаемых контрактов по гособоронзаказу, а портфель финансирования сибирских предприятий “оборонки” увеличился на 28%. При этом ПСБ — универсальный банк, что позволяет комплексно подходить к обслуживанию всех участников рынка, в том числе средних и малых предприятий, обеспечивая им высокий уровень клиентского сервиса. Так, рост объема средств, выданных бизнесу Сибирским филиалом, составил более 30 процентов», – говорит Денис Голубев.

В условиях высокой ключевой ставки у сибирских предприятий МСБ повысился спрос на банковские гарантии. ПСБ имеет традиционно сильные позиции на рынке документарных операций, что позволило Сибирскому филиалу оперативно реагировать на конъюнктурную динамику. По итогам 2024 года портфель гарантий промышленным предприятиям Сибири увеличился на 88%, а новосибирскому бизнесу ПСБ выдал на четверть больше электронных банковских гарантий для обеспечения контрактов, чем годом ранее. В результате сибирская промышленность в необходимые сроки получает инструменты для роста контрактной базы предприятий и увеличения объема производства.

Важным инструментом пополнения оборотных средств для бизнеса стал факторинг. По сибирским регионам объем ресурсов, выданных ПСБ предпринимателям в рамках факторинга, вырос на 15%.

«Среди наших клиентов есть много примеров быстрорастущих компаний с проектами импортозамещения и технологической модернизации, и они активно привлекают финансирование для этих целей. Финансовые инструменты ПСБ помогают сибирским предприятиям развиваться в условиях изменившейся конъюнктуры после ухода с рынка иностранных компаний, усложнения логистических маршрутов и расчетов по импорту», – говорит Денис Голубев.

ПСБ в сегодняшних условиях предоставляет реальные возможности для повышения экономической эффективности бизнеса, позволяя предпринимателям ускорять выполнение задач.

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