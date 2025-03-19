Летевший в Братск лайнер «Сибири» вернулся в аэропорт Новосибирска

Пассажирский самолет Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Новосибирск-Братск, прервал полет и вернулся в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. «Посадка произведена в штатном режиме»,— рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, добавив, что на борту воздушного судна находились 74 пассажира и четыре члена экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, самолет временно отстранен от эксплуатации, устанавливаются причины инцидента. Пассажиры прерванного рейса находятся в здании аэровокзала.

Илья Николаев