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Летевший в Братск лайнер «Сибири» вернулся в аэропорт Новосибирска

Пассажирский самолет Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Новосибирск-Братск, прервал полет и вернулся в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. «Посадка произведена в штатном режиме»,— рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, добавив, что на борту воздушного судна находились 74 пассажира и четыре члена экипажа.

Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, самолет временно отстранен от эксплуатации, устанавливаются причины инцидента. Пассажиры прерванного рейса находятся в здании аэровокзала.

Илья Николаев

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