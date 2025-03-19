Красноярские таможенники пресекли ввоз Land Cruiser 200 под видом запчастей

Красноярская таможня выявила факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн руб. при ввозе иномарки. Как установили сотрудники ведомства, 29-летний красноярец с сообщниками организовал поставку из Японии автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в разобранном состоянии под видом запчастей и агрегатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Незаконная операция позволила правонарушителям «существенно сэкономить на таможенных платежах», отметили в Красноярской таможне. Установлено, что для постановки внедорожника на учет подозреваемые использовали подложные документы.

В отношении организатора противоправных действий таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Михаил Кичанов