Импортер в Хабаровске уклонился от таможенных платежей в 500 млн рублей

Руководство торговой компании из Хабаровска, завозившей из-за рубежа мясо кур, подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2, ст. 194 УК), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) в среду, 19 марта, в своем Telegram-канале. Общая сумма неуплаты за четыре тонны поставленной продукции превысила 500 млн руб.

В течение 2024 года компания получала льготы на ввоз в РФ куриного мяса, предназначенного для переработки либо для передачи в производство иным организациям. Однако фактически птица дальнейшей переработке не подвергалась, в связи с чем льгота применялась неправомерно, делают вывод следователи и прокуратура.

Расследование поставлено на контроль ДВТП.

Эрнест Филипповский, Хабаровск