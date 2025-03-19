Омский «Авангард» уступил московскому «Динамо» в овертайме

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» встретился с московским «Динамо». Игра прошла в российской столице 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. У гостей отличились Семен Чистяков, Иван Игумнов и Константин Окулов. Причем к середине третьего периода омичи уступали 1:3, но смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. На два гола у «Авангарда» ушло 68 секунд. В овертайме же «Динамо» вырвало победу, воспользовавшись численным большинством.

«Авангард» находится на шестом месте в конференции «Восток» КХЛ. У команды 83 очка. Столько же у казанского «Ак Барса», который по дополнительным показателям занимает пятое место.

Валерий Лавский