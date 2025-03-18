Ночью во вторник, 18 марта, в Краснодаре объявили беспилотную опасность. Предупреждение разослала система РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рассылаемом сообщении гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и повысить бдительность. Советуют избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала отбой.

ЕДДС Краснодара ранее предупреждала, что рассылаемые сообщения о беспилотной или авиационной опасности не означают непосредственной угрозы для жителей населенного пункта, получивших сообщения. БПЛА могут быть замечены в пределах границ региона.

Вячеслав Рыжков